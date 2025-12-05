Директория на компаниите
Berkshire Health Systems
Berkshire Health Systems Регулаторни въпроси Заплати

Средното общо възнаграждение за Регулаторни въпроси in United States в Berkshire Health Systems варира от $65.6K до $93.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Berkshire Health Systems. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$75.2K - $88K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$65.6K$75.2K$88K$93.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Berkshire Health Systems?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Регулаторни въпроси в Berkshire Health Systems in United States е с годишно общо възнаграждение от $93,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Berkshire Health Systems за позицията Регулаторни въпроси in United States е $65,600.

