Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Заплати

Диапазонът на заплатите на Berkeley Research Group варира от $62,310 в общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $233,825 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Berkeley Research Group. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Консултант по управление
Median $100K
Административен асистент
$62.3K
Софтуерен инженер
$234K

Рисков инвеститор
$101K

Асоцииран

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Berkeley Research Group, е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $233,825. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Berkeley Research Group, е $100,250.

