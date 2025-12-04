Директория на компаниите
Berkeley Lab
Berkeley Lab Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in United States в Berkeley Lab варира от $170K до $236K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Berkeley Lab. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$182K - $214K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$170K$182K$214K$236K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Berkeley Lab?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Berkeley Lab in United States е с годишно общо възнаграждение от $236,340. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Berkeley Lab за позицията Проектен мениджър in United States е $169,680.

