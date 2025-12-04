Директория на компаниите
Berenberg
Средното общо възнаграждение за Финансов анализатор in Germany в Berenberg варира от €12.3K до €17.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Berenberg. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$16.1K - $18.7K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$14.2K$16.1K$18.7K$20.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Berenberg?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в Berenberg in Germany е с годишно общо възнаграждение от €17,813. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Berenberg за позицията Финансов анализатор in Germany е €12,275.

Други ресурси

