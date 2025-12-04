Директория на компаниите
Bentley Systems
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Анализатор по киберсигурност

  • Всички заплати в Анализатор по киберсигурност

Bentley Systems Анализатор по киберсигурност Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в Bentley Systems варира от $85K до $119K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bentley Systems. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$92K - $107K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$85K$92K$107K$119K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Анализатор по киберсигурност заявки в Bentley Systems за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Bentley Systems?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Анализатор по киберсигурност оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в Bentley Systems е с годишно общо възнаграждение от $119,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bentley Systems за позицията Анализатор по киберсигурност е $85,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Bentley Systems

Свързани компании

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bentley-systems/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.