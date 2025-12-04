Директория на компаниите
Bentley Systems
Bentley Systems Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in United States в Bentley Systems варира от $92.7K до $130K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bentley Systems. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$100K - $117K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$92.7K$100K$117K$130K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Bentley Systems?

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Bentley Systems in United States е с годишно общо възнаграждение от $129,710. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bentley Systems за позицията Проектен мениджър in United States е $92,650.

