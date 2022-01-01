Директория на компаниите
Bentley Systems Заплати

Диапазонът на заплатите на Bentley Systems варира от $8,861 в общо възнаграждение годишно за Технически писар в долния край до $112,435 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Bentley Systems. Последна актуализация: 8/26/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $88.7K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продажби
Median $100K
Обслужване на клиенти
$49K

Експерт по данни
$90.5K
Консултант по управление
$50.6K
Маркетинг
$78.6K
Машинен инженер
$25.5K
Продуктов дизайнер
$64.3K
Продуктов мениджър
$99.2K
Ръководител на проект
$108K
Анализатор по киберсигурност
$99.5K
Ръководител софтуерно инженерство
$112K
Технически писар
$8.9K
ЧЗВ

A legmagasabb fizetésű szerep a Bentley Systems-nél a Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level, évi $112,435 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Bentley Systems-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $88,740.

