Директория на компаниите
BenQ
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • УИкс изследовател

  • Всички заплати в УИкс изследовател

BenQ УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in Taiwan в BenQ варира от NT$812K до NT$1.14M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на BenQ. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$28.7K - $33.4K
Taiwan
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още УИкс изследовател заявки в BenQ за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в BenQ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани УИкс изследовател оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в BenQ in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$1,137,074. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BenQ за позицията УИкс изследовател in Taiwan е NT$812,195.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за BenQ

Свързани компании

  • Intuit
  • Stripe
  • Lyft
  • Netflix
  • PayPal
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benq/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.