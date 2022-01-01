Директория на компаниите
Benevity
Benevity Заплати

Заплатата в Benevity варира от $40,275 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $128,036 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Benevity. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $91.3K

Full-Stack софтуерен инженер

Продуктов дизайнер
Median $87.3K
Продуктов мениджър
Median $92.3K

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $128K
Бизнес анализатор
$72.3K
Обслужване на клиенти
$40.3K
Програмен мениджър
$58.9K
Архитект на решения
$91.5K
Мениджър на технически програми
$53.9K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Benevity, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Benevity е Мениджър на софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $128,036. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Benevity е $87,266.

