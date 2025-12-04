Директория на компаниите
Benefitfocus
Benefitfocus Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in United States в Benefitfocus варира от $71.4K до $99.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Benefitfocus. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$76.5K - $90.1K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$71.4K$76.5K$90.1K$99.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Benefitfocus?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Benefitfocus in United States е с годишно общо възнаграждение от $99,450. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Benefitfocus за позицията Проектен мениджър in United States е $71,400.

Други ресурси

