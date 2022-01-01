Директория на компаниите
Benefitfocus
Benefitfocus Заплати

Диапазонът на заплатите на Benefitfocus варира от $47,760 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $135,675 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Benefitfocus. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $87K
Информационен технолог (ИТ)
$47.8K
Ръководител на проект
$83.3K

Технически ръководител на програма
$136K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Benefitfocus, е Технически ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $135,675. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Benefitfocus, е $85,150.

