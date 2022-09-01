Директория на компаниите
Bending Spoons
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Bending Spoons Заплати

Диапазонът на заплатите на Bending Spoons варира от $55,272 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $154,372 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Bending Spoons. Последна актуализация: 8/26/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $83.8K

Бекенд софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$71.3K
Анализатор на данни
$65.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Експерт по данни
$154K
Маркетинг
$55.3K
Продуктов мениджър
$59.7K
Рекрутер
$86K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Bending Spoons, е Експерт по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $154,372. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Bending Spoons, е $71,324.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Bending Spoons

Свързани компании

  • Databricks
  • Pinterest
  • Apple
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси