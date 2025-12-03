Директория на компаниите
Benchling
Benchling Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в Benchling варира от $294K до $428K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Benchling. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$338K - $385K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$294K$338K$385K$428K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Benchling, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Benchling in United States е с годишно общо възнаграждение от $428,340. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Benchling за позицията Продуктов дизайнер in United States е $294,030.

