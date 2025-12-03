Директория на компаниите
Bench Accounting Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in Canada в Bench Accounting варира от CA$234K до CA$319K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bench Accounting. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$181K - $219K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$169K$181K$219K$231K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Bench Accounting in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$318,982. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bench Accounting за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Canada е CA$233,737.

