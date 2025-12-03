Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in Canada в Bench Accounting възлиза на CA$106K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bench Accounting. Последна актуализация: 12/3/2025

Средна заплата
company icon
Bench Accounting
Product Designer
Vancouver, BC, Canada
Общо годишно
$76.5K
Ниво
Senior
Основна
$76.5K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Bench Accounting in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$125,065. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bench Accounting за позицията Продуктов дизайнер in Canada е CA$105,826.

