Директория на компаниите
BEN
Работите ли тук? Заявете вашата компания

BEN Заплати

Диапазонът на заплатите на BEN варира от $109,450 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $224,400 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BEN. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Анализатор на данни
$115K
Ръководител на експерти по данни
$224K
Експерт по данни
$109K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā BEN, ir Ръководител на експерти по данни at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $224,400. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā BEN, ir $115,420.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за BEN

Свързани компании

  • Abstract
  • Intersection
  • Intermedia
  • Mozilla
  • Genentech
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси