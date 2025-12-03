Директория на компаниите
Ben & Frank
Ben & Frank Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Mexico в Ben & Frank варира от MX$407K до MX$581K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ben & Frank. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$24.9K - $29.1K
Mexico
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ben & Frank?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Ben & Frank in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MX$581,143. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ben & Frank за позицията Софтуерен инженер in Mexico е MX$407,297.

Други ресурси

