BELLA+CANVAS
Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Nicaragua в BELLA+CANVAS варира от NIO 206K до NIO 282K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на BELLA+CANVAS. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в BELLA+CANVAS?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в BELLA+CANVAS in Nicaragua е с годишно общо възнаграждение от NIO 282,281. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BELLA+CANVAS за позицията Човешки ресурси in Nicaragua е NIO 206,188.

