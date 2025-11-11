Директория на компаниите
Bell Integrator
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Frontend софтуерен инженер

  • Russia

Bell Integrator Frontend софтуерен инженер Заплати в Russia

Медианният пакет за възнаграждение на Frontend софтуерен инженер in Russia в Bell Integrator възлиза на RUB 1.91M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bell Integrator. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 1.91M
Ниво
Software Engineer
Основна
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Bell Integrator?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Frontend софтуерен инженер в Bell Integrator in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 2,637,053. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bell Integrator за позицията Frontend софтуерен инженер in Russia е RUB 1,910,332.

