Bell Integrator Софтуерен инженер Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Moscow Metro Area в Bell Integrator възлиза на RUB 1.89M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bell Integrator. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 1.89M
Ниво
Senior
Основна
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Bell Integrator?
Включени длъжности

Подай нова длъжност

Frontend софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Bell Integrator in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 3,138,099. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bell Integrator за позицията Софтуерен инженер in Moscow Metro Area е RUB 1,886,014.

Свързани компании

