Bell Integrator
  • Бизнес анализатор

Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in Russia в Bell Integrator варира от RUB 1.91M до RUB 2.71M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bell Integrator. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$27.8K - $32.9K
Russia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Bell Integrator?

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Bell Integrator in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 2,707,436. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bell Integrator за позицията Бизнес анализатор in Russia е RUB 1,906,977.

