Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in Canada в Bell Flight варира от CA$118K до CA$165K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bell Flight. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$92.2K - $107K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$85.2K$92.2K$107K$119K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Bell Flight?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Bell Flight in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$164,906. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bell Flight за позицията Архитект на решения in Canada е CA$117,790.

