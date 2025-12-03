Директория на компаниите
Believe Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in Taiwan в Believe варира от NT$414K до NT$589K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Believe. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$15.3K - $17.4K
Taiwan
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$13.5K$15.3K$17.4K$19.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Believe in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$589,071. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Believe за позицията Продажби in Taiwan е NT$414,346.

