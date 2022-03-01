Директория на компаниите
Belcan
Belcan Заплати

Диапазонът на заплатите на Belcan варира от $54,018 в общо възнаграждение годишно за Аерокосмически инженер в долния край до $120,600 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Belcan. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Машинен инженер
Median $105K
Софтуерен инженер
Median $68.9K
Аерокосмически инженер
$54K

Човешки ресурси
Median $100K
Информационен технолог (ИТ)
$80.4K
Технически ръководител на програма
$121K
ЧЗВ

El rol con mayor salario reportado en Belcan es Технически ръководител на програма at the Common Range Average level con una compensación total anual de $120,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Belcan es $90,200.

