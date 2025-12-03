Директория на компаниите
BeiGene
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

BeiGene Софтуерен инженер Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на BeiGene. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$46.3K - $54.9K
China
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$40.8K$46.3K$54.9K$57.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Софтуерен инженер заявки в BeiGene за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в BeiGene?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в BeiGene in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥413,321. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BeiGene за позицията Софтуерен инженер in China е CN¥291,122.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за BeiGene

Свързани компании

  • Intuit
  • Snap
  • Coinbase
  • Uber
  • Pinterest
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/beigene/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.