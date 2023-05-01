Директория на компаниите
BeiGene
Работите ли тук? Заявете вашата компания

BeiGene Заплати

Диапазонът на заплатите на BeiGene варира от $114,068 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $188,055 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BeiGene. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Анализатор на данни
$114K
Ръководител на проект
$188K
Софтуерен инженер
$146K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BeiGene, е Ръководител на проект at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $188,055. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BeiGene, е $145,725.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за BeiGene

Свързани компании

  • Airbnb
  • Stripe
  • Square
  • Snap
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси