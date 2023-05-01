Директория на компаниите
Behaviour Interactive
Работите тук? Заявете вашата компания

Behaviour Interactive Заплати

Заплатата в Behaviour Interactive варира от $61,772 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $122,794 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Behaviour Interactive. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $61.8K

Видео гейм софтуер инженер

Аналитик данни
$62.5K
Продуктов мениджър
$123K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Рекрутър
$84.6K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Behaviour Interactive е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $122,794. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Behaviour Interactive е $73,523.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Behaviour Interactive

Свързани компании

  • Coinbase
  • PayPal
  • Spotify
  • DoorDash
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси