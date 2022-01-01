Директория на компаниите
BECU Заплати

Диапазонът на заплатите на BECU варира от $61,353 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $160,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BECU. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $160K
Бизнес анализатор
$89.8K
Обслужване на клиенти
$61.4K

Операции по обслужване на клиенти
$98.2K
Ръководител на проект
$123K
Рекрутер
$104K
ЧЗВ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BECU je Софтуерен инженер s roční celkovou kompenzací ve výši $160,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BECU je $101,357.

