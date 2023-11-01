Директория на компаниите
BearingPoint
BearingPoint Заплати

Диапазонът на заплатите на BearingPoint варира от $15,112 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $157,400 за Консултант по управление в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BearingPoint. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Консултант по управление
Median $157K
Софтуерен инженер
Median $19.5K
Бизнес анализатор
$53.8K

Ръководител на експерти по данни
$56.7K
Продуктов дизайнер
$15.1K
Продуктов мениджър
$46.6K
Ръководител на проект
$52.9K
Архитект на решения
$55.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BearingPoint, е Консултант по управление с годишно общо възнаграждение от $157,400. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BearingPoint, е $53,361.

