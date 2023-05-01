Директория на компаниите
Beam
Beam Заплати

Заплатата в Beam варира от $22,509 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $71,381 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Beam. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Човешки ресурси
$71.4K
Продуктов дизайнер
$65.6K
Софтуерен инженер
$22.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Beam е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $71,381. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Beam е $65,641.

