Beam Mobility Заплати

Заплатата в Beam Mobility варира от $25,870 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $273,407 за Ръководител на екипа в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Beam Mobility. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $35.3K
Бизнес операции
$47.6K
Ръководител на екипа
$273K

Проектен мениджър
$25.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Beam Mobility е Ръководител на екипа at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $273,407. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Beam Mobility е $41,466.

