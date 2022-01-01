Директория на компаниите
Beachbody
Beachbody Заплати

Заплатата в Beachbody варира от $116,000 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $208,950 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Beachbody. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $139K
Специалист по данни
Median $116K
Продуктов мениджър
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Мениджър софтуерно инженерство
$209K
Технически програмен мениджър
$170K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Beachbody е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $208,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Beachbody е $148,920.

