BDO
BDO Заплати

Заплатата в BDO варира от $8,150 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $179,295 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BDO. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $86.5K

Дейта инженер

Управленски консултант
Median $68.1K
Счетоводител
$8.1K

Административен асистент
$91.8K
Бизнес аналитик
$55.2K
Аналитик данни
$79K
Мениджър анализ на данни
$87K
Специалист по данни
$64.7K
Финансов аналитик
$40.5K
Човешки ресурси
$77.6K
Информационен технолог (ИТ)
$42.9K
Инвестиционен банкер
$45.2K
Продуктов мениджър
$61.7K
Проектен мениджър
$179K
Продажби
$113K
Архитект на решения
$62.5K

Дейта архитект

Технически програмен мениджър
$135K
ЧЗВ

El puesto mejor pagado reportado en BDO es Проектен мениджър at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,295. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BDO es $68,082.

