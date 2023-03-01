Директория на компаниите
BDO USA
BDO USA Заплати

Диапазонът на заплатите на BDO USA варира от $79,395 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $189,050 за Мениджър партньори в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BDO USA. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Счетоводител
Median $108K

Данъчен счетоводител

Одитор

Софтуерен инженер
Median $85K
Консултант по управление
Median $89K

Бизнес анализатор
$79.4K
Мениджър партньори
$189K
Продуктов мениджър
$144K
Ръководител на проект
$152K
Архитект на решения
$151K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BDO USA, е Мениджър партньори at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $189,050. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BDO USA, е $126,138.

