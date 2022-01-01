Директория на компаниите
BD
BD Заплати

Заплатата в BD варира от $12,361 общо възнаграждение годишно за Основател в долния край до $230,840 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BD. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $125K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Механичен инженер
Median $95K

Куалити инженер

Биомедицински инженер
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Бизнес аналитик
Median $90K
Аналитик данни
Median $97.5K
Специалист по данни
Median $145K
Технически програмен мениджър
Median $205K
Проектен мениджър
Median $110K
Продажби
Median $195K
Маркетинг
Median $212K
Продуктов мениджър
Median $126K
Счетоводител
$121K
Бизнес операции
$80.6K
Клиентско обслужване
$25K
Електроинженер
$93.3K
Финансов аналитик
$197K
Основател
$12.4K
Геоложки инженер
$94.9K
Човешки ресурси
$186K
Информационен технолог (ИТ)
Median $200K
Продуктов дизайнер
$122K
Програмен мениджър
$124K
Рекрутър
$68.3K
Регулаторни въпроси
$90.8K
Аналитик по киберсигурност
$209K
Мениджър софтуерно инженерство
$231K
Архитект на решения
$128K
ЧЗВ

BD的年度总薪酬中位数为$122,400。

