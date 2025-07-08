Директория на компаниите
BCP
Работите тук? Заявете вашата компания

BCP Заплати

Заплатата в BCP варира от $13,186 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $75,745 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BCP. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $36K

Бекенд софтуер инженер

Специалист по данни
Median $43K
Бизнес аналитик
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Информационен технолог (ИТ)
$13.2K
Продуктов мениджър
$75.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в BCP е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $75,745. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BCP е $36,005.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за BCP

Свързани компании

  • Dropbox
  • SoFi
  • Apple
  • Snap
  • Coinbase
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси