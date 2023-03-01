Директория на компаниите
BCLC
BCLC Заплати

Диапазонът на заплатите на BCLC варира от $55,302 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $94,033 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BCLC. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $66.9K
Счетоводител
$59.1K
Финансов анализатор
$55.3K

Човешки ресурси
$62.1K
Информационен технолог (ИТ)
$70.2K
Продуктов мениджър
$94K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at BCLC is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $94,033. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCLC is $64,519.

