BCI Заплати

Заплатата в BCI варира от $38,592 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $81,455 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BCI. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $80K
Продуктов мениджър
$81.5K
Продажби
$38.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
ЧЗВ

The highest paying role reported at BCI is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $81,455. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCI is $80,014.

