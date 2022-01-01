Директория на компаниите
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Заплати

Диапазонът на заплатите на BCG Digital Ventures варира от $57,839 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $327,256 за Рисков инвеститор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BCG Digital Ventures. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Продуктов мениджър
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Софтуерен инженер
Median $162K
Експерт по данни
$159K

Човешки ресурси
$134K
Консултант по управление
$156K
Продуктов дизайнер
$111K
Ръководител продуктов дизайн
$166K
Рекрутер
$57.8K
Ръководител софтуерно инженерство
$159K
UX изследовател
$121K
Рисков инвеститор
$327K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BCG Digital Ventures, е Рисков инвеститор at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $327,256. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BCG Digital Ventures, е $158,547.

