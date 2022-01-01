Директория на компаниите
BBVA USA
BBVA USA Заплати

Заплатата в BBVA USA варира от $59,352 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $177,383 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BBVA USA. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Специалист по данни
$162K
Човешки ресурси
$59.4K
Софтуерен инженер
$86K

Мениджър софтуерно инженерство
$177K
Найвищеоплачувана позиція в BBVA USA - це Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $177,383. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BBVA USA складає $123,776.

