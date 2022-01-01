Директория на компаниите
BBC
Работите тук? Заявете вашата компания

BBC Заплати

Заплатата в BBC варира от $23,231 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $137,102 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BBC. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $134K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Счетоводител
$52.1K
Бизнес аналитик
$89.4K
Аналитик данни
$69K
Специалист по данни
$82.9K
Човешки ресурси
$66.3K
Информационен технолог (ИТ)
$64.7K
Механичен инженер
$70.2K
Продуктов дизайнер
$23.2K
Архитект на решения
$121K
УИ изследовател
$62.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в BBC е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $137,102. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BBC е $69,014.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за BBC

Свързани компании

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси