Директория на компаниите
Baseten
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Baseten Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Baseten възлиза на $237K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Baseten. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
Baseten
Machine Learning Engineer
San Francisco, CA
Общо годишно
$237K
Ниво
L4
Основна
$160K
Stock (/yr)
$77K
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Baseten?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Baseten in United States е с годишно общо възнаграждение от $342,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Baseten за позицията Софтуерен инженер in United States е $230,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Baseten

Свързани компании

  • DoorDash
  • Google
  • Roblox
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси