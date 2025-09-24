Директория на компаниите
Bank of China
Bank of China Финансов аналитик Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Финансов аналитик in United States в Bank of China възлиза на $73K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bank of China. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Общо годишно
$73K
Ниво
hidden
Основна
$73K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Bank of China?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов аналитик в Bank of China in United States е с годишно общо възнаграждение от $163,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bank of China за позицията Финансов аналитик in United States е $73,000.

