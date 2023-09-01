Директория на компаниите
Banco de Bogota
Banco de Bogota Заплати

Диапазонът на заплатите на Banco de Bogota варира от $10,399 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $49,856 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Banco de Bogota. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Експерт по данни
$10.4K
Софтуерен инженер
$29.4K
Ръководител софтуерно инженерство
$49.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

ЧЗВ

The highest paying role reported at Banco de Bogota is Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,856. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Banco de Bogota is $29,391.

