BambooHR Заплати

Диапазонът на заплатите на BambooHR варира от $55,000 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $223,328 за Мениджър партньори в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BambooHR. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $125K
Продуктов мениджър
Median $157K
Информационен технолог (ИТ)
$148K

Мениджър партньори
$223K
Рекрутер
$69.3K
Продажби
Median $55K
ЧЗВ

