Директория на компаниите
Bamboo Rose
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Bamboo Rose Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Bamboo Rose възлиза на ₹3.44M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bamboo Rose. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Bamboo Rose
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹3.44M
Ниво
-
Основна
₹3.44M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Bamboo Rose?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,622 хил.+ (понякога ₹2,6220 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Bamboo Rose in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,737,288. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bamboo Rose за позицията Софтуерен инженер in India е ₹3,444,681.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Bamboo Rose

Свързани компании

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • VTS
  • Bluecrew
  • Cyndx
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси