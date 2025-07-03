Директория на компаниите
Bajaj Capital
Bajaj Capital Заплати

Медианната заплата на Bajaj Capital е $5,382 за Продажби . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Bajaj Capital. Последно актуализирано: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продажби
$5.4K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Bajaj Capital е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $5,382. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bajaj Capital е $5,382.

Други ресурси

