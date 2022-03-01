Директория на компаниите
Babbel
Babbel Заплати

Заплатата в Babbel варира от $63,584 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $114,637 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Babbel. Последно актуализирано: 10/16/2025

Софтуерен инженер
Median $87.9K

Фронтенд софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $115K
Бизнес аналитик
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Аналитик данни
$63.6K
Човешки ресурси
$83.9K
Маркетинг
$70.7K
Продуктов дизайнер
$68.4K
Продуктов мениджър
$75.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Babbel е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $114,637. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Babbel е $79,850.

