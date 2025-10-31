Директория на компаниите
Ayar Labs
Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in United States в Ayar Labs възлиза на $175K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ayar Labs. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
Ayar Labs
Hardware Engineer
San Jose, CA
Общо годишно
$175K
Ниво
Senior Engineer
Основна
$175K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Ayar Labs?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Ayar Labs in United States е с годишно общо възнаграждение от $180,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ayar Labs за позицията Хардуерен инженер in United States е $175,000.

