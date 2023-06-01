Директория на компаниите
Ayar Labs
Работите тук? Заявете вашата компания

Ayar Labs Заплати

Заплатата в Ayar Labs варира от $115,575 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $316,410 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ayar Labs. Последно актуализирано: 10/15/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Хардуерен инженер
Median $175K
Бизнес развитие
$316K
Софтуерен инженер
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ayar Labs е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $316,410. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ayar Labs е $175,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ayar Labs

Свързани компании

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Snap
  • Flipkart
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси